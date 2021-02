Organisatie Australian Open kan opgelucht ademhalen: geen tennissers besmet met het coronavirus

De Australian Open lijkt dan toch gewoon maandag te kunnen starten zoals gepland. Nadat een medewerker in één van de hotels besmet was geraakt met het coronavirus, moesten alle tennissers zich laten testen.

De organisatie heeft vandaag echter laten weten dat geen enkele tennisser positief heeft getest op het virus. Iedereen zal dus kunnen deelnemen aan het Grandslamtoernooi.

AO update: All tests conducted on AO quarantine participants yesterday have returned negative results.#AusOpen pic.twitter.com/H888A7F3mS