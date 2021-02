Ook bij de mannen kennen ze hun tegenstander in de eerste ronde van de Australian Open: David Goffin tegen speler die wildcard heeft gekregen

David Goffin werd snel uitgeschakeld op de Great Ocean Road Open, een voorbereidingstoernooi op de Australian Open, maar vanaf maandag is het voor echt, want vanaf dan staat het Grandslamtoernooi zelf op het programma.

Goffin heeft een haalbare kaart gekregen in de eerste ronde, want hij zal het opnemen tegen Alexey Popyrin. De Australiër kreeg een wildcard voor het toernooi. Kimmer Coppejans speelt dan weer tegen de Tsjech Jiri Vesely.

Who is playing who? 👀 🔒



Women's singles draw 👉 https://t.co/EdvUSYrtla

Men's singles draw 👉 https://t.co/LHaMY6YUNY#AusOpen #AO2021 pic.twitter.com/wcUZpGve36