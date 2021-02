Loting eerste ronde Australian Open bij de vrouwen bekendgemaakt: Flipkens tegen Venus Williams, Minnen neemt het op tegen Kvitova

De vijf Belgische vrouwen die deelnemen aan de Australian Open kennen hun tegenstander in de eerste ronde van het Grandslamtoernooi. Vooral Flipkens en Minnen krijgen meteen een zware tegenstander voorgeschoteld, want Flipkens speelt tegen Venus Williams, terwijl Minnen tegen Kvitova zal spelen.

Elise Mertens hoopt ver te geraken op het toernooi en haar eerste horde is Leylah Fernandez. Alison Van Uytvanck neemt het dan weer op tegen Clara Burel en tenslotte zal Ysaline Bonaventure tegen Timea Babos spelen.

