Knappe prestatie van Elise Mertens! Na zeer spannende wedstrijd tegen Svitolina heeft ze zich geplaatst voor de halve finales

Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de halve finales van de Gippsland Trophy. Na een spannende wedstrijd haalde ze het in drie sets van Elina Svitolina, de nummer vijf van de wereld. Het werd 6-3, 5-7 en 10-6.

Elise Mertens stond in de kwartfinale van de Gippsland Trophy tegenover Elina Svitolina, de nummer vijf van de wereld. De eerste set haalde onze landgenote het echter eenvoudig met 6-3. Ook in de tweede set begon ze verschroeiend en stond ze in geen tijd 5-2 voor.

Onze landgenote vergat het af te maken en Svitolina kwam nog helemaal terug. Uiteindelijk won zij nog de set met 5-7. De match werd zo beslist in een tiebreak (er werd geen derde set gespeeld) en daarin haalde Mertens het met 10-6. In de halve finale neemt Mertens het op tegen Osaka, de nummer drie van de wereld.