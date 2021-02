Halve finales van Yarra Valley Classic zijn bekend: kraker tussen Barty en Serena Williams op het programma

In de Yarra Valley Classic, een voorbereidingstoernooi op de Australian Open, zijn ze toe aan de halve finales. Daarin neemt Ashleigh Barty het op tegen Serena Williams en Muguruza speelt tegen Vondrousova.

In de kwartfinales was de grootste verrassing misschien wel de uitschakeling van de Amerikaanse Sofia Kenin. Ze had het lastig tegen de Spaanse Muguruza en verloor uiteindelijk in twee sets. Het werd twee keer 6-2.

Daardoor mag Muguruza het in de halve finales opnemen tegen Vondrousova. De winnaar van dit duel krijgt in de finale van de Yarra Valley Classic sowieso een zware tegenstander voorgeschoteld, want het is tegen Ashleigh Barty of Serena Williams. Zij staan namelijk in de andere halve finale tegenover elkaar.