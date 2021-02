Enfant terrible laat zich opnieuw niet van zijn beste kant zien: racket kapotgeslagen en in de tribunes gegooid

Nick Kyrgios nam het in de derde ronde van de Murray River Open op tegen de Kroaat Borna Coric. Coric haalde het in twee sets (6-3 en 6-4) maar toch was het opnieuw Kyrgios die de aandacht naar zich toe trok.

Hij had namelijk last van zijn knie waardoor hij niet optimaal kon serveren en het zorgde voor frustraties. Uiteindelijk ging het helemaal mis en sloeg Kyrgios zijn racket kapot. Daarna gooide hij zijn racket weg in de tribunes zoals u hieronder op foto's van ABC Sport kan zien.

Safe to say things didn’t end well for Nick Kyrgios today … 👀🎾



Losing 6-3, 6-4 to 4th-seed Borna Coric at the Murray River Open, Kyrgios received a warning for a verbal tirade late in the match before smashing his racquet and throwing it outside the court. 🤬#MSSTennis pic.twitter.com/ifS0XQE6nu