Toernooidirecteur Australian Open is duidelijk: "Het zal doorgaan volgens de planning"

Door de coronabesmetting van een medewerker in één van de hotels, moeten heel wat tennissers zich nu isoleren. Veel tijd voor een quarantaine is er echter niet, want maandag gaat de Australian Open al van start.

Ondanks het feit dat meer dan 100 tennissers in quarantine zitten door de coronabesmetting van een medewerker, verwacht de toernooidirecteur dat de Australian Open gewoon maandag kan starten zoals gepland. Volgens Sporza werden wel de voorbereidingstoernooien met een dag uitgesteld. Elise Mertens is bijvoorbeeld nog actief op de Gippsland Trophy, maar ze komt morgen pas terug in actie. Ook de loting voor de Australian Open wordt met een dag uitgesteld.