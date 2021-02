Meest recente hindernis heeft ook gevolgen voor Elise Mertens: kwartfinale tegen Svitolina automatisch uitgesteld

Zoals bekend moeten na een positieve test van een medewerker van een hotel waar heel wat tennissers en hun begeleiders verbleven zo'n 500 à 600 mensen opnieuw in quarantaine, in afwachting van het resultaat van een nieuwe coronatest. Daar zijn ook spelers en speelsters bij.

Hierdoor is beslist dat alle wedstrijden van donderdag op de voorbereidingstoernooien op de Australian Open automatisch afgelast zijn. Volgens de laatste berichten zouden overigens ook Elise Mertens en David Goffin bij de spelers en speelsters horen die opnieuw in quarantaine moeten.

We will work with everyone involved to facilitate testing as quickly as possible.



There will be no matches at Melbourne Park on Thursday. An update on the schedule for Friday will be announced later today. #AusOpen