Elise Mertens kan zwart beest voor het eerst temmen en gaat naar kwartfinales in de Gippsland Troohy

De eerste tekenen in aanloop naar de Australian Open zijn positief voor Elise Mertens. Na een vlotte zege in de eerste ronde in de Gippsland Trophy heeft ze nu ook Caroline Garcia over de knie gelegd. Dat was haar in het verleden nog niet gelukt.

De vorige drie duels tegen Garcia eindigden voor Mertens op een nederlaag. Onze landgenote wist dus dat ze voor een zware opgave stond. Bij 3-4 ging het alarm twee keer af bij een breakbal. De opslag van Mertens bleef echter overeind. Later kon ze zelfs zelf serveren voor de set, maar Garcia sleept er nog een tiebreak uit. MERTENS DUWT DOOR NA TIEBREAK In die tiebreak stond er helemaal geen maat op Mertens: met een duidelijke 7-1 trok ze die naar zich toe. Mertens ging vervolgens door op haar elan en had in de tweede set al vroeg een break te pakken. Garcia klampte vervolgens wel aan en zo bleef het belangrijk om tot het einde de concentratie te behouden. Daar had Mertens geen problemen mee. Integendeel: de wedstrijd uitserveren gebeurde via een 'love game'. Mertens pakte de winst met 7-6 (7/1) en 6-3 en schaarde zich zo bij de laatste acht in de Gippsland Trophy, een voorbereidingstoernooi in Melbourne op de Australian Open.