Eerste toernooi en meteen al weer miserie met Kyrgios

Nick Kyrgios is na een jaar afwezigheid door de coronacrisis weer te zien op de tenniscourts. Op de Murray River Open maakte hij het meteen weer bont.

Kyrgios verloor in zijn eerste wedstrijd een punt omdat een ballenjongen hem niet op tijd een tennisbal bezorgde. “Het is jouw job om zoiets niet te laten gebeuren”, riep de Australiër. “Geef dat toch gewoon toe.”

In zijn tweede duel, tegen landgenoot Harry Bourchier, liep hij opnieuw tegen een tijdstraf aan. “Dat is mijn beweging, vriend”, riep Kyrgios. “Weet je, ik stop gewoon met spelen. Roep de supervisor maar naar hier. Mijn servicebeweging start zoals ze start. Ik begrijp er niks van, het is mijn beweging. Ik was aan het opslaan, waarom wordt dit dan ineens beslist? Waarom doen ze dit? Elke techniek is anders, ik eis een verklaring. Maar ja, tennis draait rond de umpires toch? Jullie, de leidinggevenden. Tennis draait niet om jullie, zeker niet om die slimme man daar. Waarom denken jullie dat dit om jullie draait?”