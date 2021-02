David Goffin meteen uitgeschakeld op voorbereidingstoernooi Australian Open: jonge Spanjaard in twee sets te sterk voor onze landgenoot

Er is nog werk aan de winkel voor David Goffin. Binnenkort staat de Australian Open op het programma, maar op de Great Ocean Road Open, een voorbereidingstoernooi voor het Grandslamtoernooi, heeft Goffin geen goede indruk gemaakt. Hij verloor in de tweede ronde in twee sets van Carlos Alcaraz.

Carlos Alcaraz is een jonge, beloftevolle Spanjaard en staat op de 146ste plaats op de ATP-ranking. Het mocht dus normaal geen probleem zijn voor Goffin, de nummer 14 op de ATP-ranking, maar in de eerste set werd al duidelijk dat het geen makkelijke opdracht ging worden. Alcaraz won namelijk met 6-3. Ook in de tweede set had Goffin het moeilijk en Alcaraz trok ook dan het laken naar zich toe. Opnieuw 6-3 en dus is onze landgenoot meteen uitgeschakeld op het voorbereidingstoernooi. Goffin krijgt nog even de tijd om te bezinnen en zich voor te bereiden op het echte werk, want volgende week start de Australian Open.