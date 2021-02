Nadal geeft forfait voor eerste wedstrijd van de ATP Cup

De ATP Cup wordt als landentoernooi gespeeld ter voorbereiding van de Australian Open. Nadal, de nummer twee van de wereld, liet op Twitter weten dat hij forfait geeft door rugklachten.

"We hebben samen met de teamleiding en mijn begeleiders besloten mijn eerste wedstrijd op de ATP Cup niet te spelen omdat ik wat stijfheid voel in de onderrug", schreef Nadal. "Hopelijk is het donderdag beter.”

Nadal zou het vandaag in de eerste groepswedstrijd opnemen tegen Alex de Minaur uit Australië.

Hi all, we have decided with #TeamSpain and my team, to not play today the first match of the @ATPCup here in #Melbourne since I have a stiff low back. Hopefully I’ll be better for Thursday. We have a strong team, all the to @pablocarreno91 @BautistaAgut & @M_Granollers #vamos 🇪🇸