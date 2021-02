Kimmer Coppejans meteen uitgeschakeld op voorbereidingstoernooi Australian Open

Voor Kimmer Coppejans zit de voorbereiding met het oog op de Australian Open er al op. Onze landgenoot verloor op de Great Ocean Road Open met 6-4 en 6-3 van de Nederlander Robin Haase.

Kimmer Coppejans nam het in de eerste ronde van de Great Ocean Road Open, een voorbereidingstoernooi voor de Australian Open, op tegen de Nederlander Robin Haase. In de eerste set waren ze aan elkaar gewaagd, maar trok Haase aan het langste eind: 6-4.

Ook in de tweede set was Haase net te sterk voor Coppejans. Het werd 6-3 en dus is Coppejans meteen uitgeschakeld op het voorbereidingstoernooi. David Goffin was vrij en komt zo pas in de tweede ronde in actie.