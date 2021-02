Geen nieuwe zege voor Greet Minnen op voorbereidingstoernooi Australian Open

Greet Minnen is er niet in geslaagd om haar tweede ronde op de Yarra Valley Classic te winnen. Onze landgenote verloor in twee sets van de Argentijnse Podoroska. Het werd 6-3 en 6-4.

De Yarra Valley Classic is een voorbereidingstoernooi op de Australian Open. In de eerste ronde haalde Minnen het nog met 6-4 en 6-4 van Olga Danilović, maar in de tweede ronde was de Argentijnse Podoroska te sterk. Onze landgenote kon wel weerwerk bieden, maar de eerste set verloor ze met 6-3. Ook in de tweede set was ze aan Podoroska gewaagd, maar dan werd het 6-4.