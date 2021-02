Fans van Roger Federer hebben iets om naar uit te kijken: Zwitser maakt datum bekend voor rentree

Roger Federer kwam al bijna een jaar niet meer in actie, maar daar komt binnenkort verandering in. In maart zal de Zwitser namelijk te zien zijn in het ATP-toernooi van Doha. Zijn grote doelen dit seizoen zijn Wimbledon, de US Open en de Olympische Spelen.

Roger Federer is bijna terug. In een interview bij het Zwitserse SRF vertelde de Zwitserse tennisser dat hij zijn rentree wil maken op het ATP-toernooi van Doha. Het toernooi staat van 8 tot 13 maart op het programma. Daarna heeft Federer nog enkele doelen voor de rest van het seizoen. Zo zal hij resultaten willen boeken op Wimbledon, de US Open en de Olympische Spelen. Federer staat voorlopig op de vijfde plaats op de ATP-ranking.