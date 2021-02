Elise Mertens boekt vlotte overwinning in tweede ronde van Gippsland Trophy

In de tweede ronde van Gippsland Trophy, een voorbereidingstoernooi van de Australian Open, heeft Elise Mertens een vlotte zege geboekt tegen de Japanse Mayo Hibi. Het werd 6-2 en 6-2.

Elise Mertens heeft haar eerste wedstrijd met het oog op de Australian Open gewonnen. In de tweede ronde van de Gippsland Trophy, een voorbereidingstoernooi op het Grandslamtoernooi, haalde onzze landgenote het van Mayo Hibi met 6-2 en 6-2.

Voor de rest waren er weinig verrassingen, want ook Osaka (tweemaal 6-2) en Halep (tweemaal 6-4) konden zich plaatsen voor de volgende ronde. Wie wel is uitgeschakeld, is Sabalenka. Zij verloor in drie sets (1-6, 6-2 en 1-6) van Kanepi.