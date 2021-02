David Goffin kent tegenstander niet: "Wordt hij de nieuwe Nadal genoemd?"

David Goffin voelt zich goed en is klaar om er stevig tegenaan te gaan. Goffin is op Great Ocean Road Open eerste reekshoofd.

Goffin ziet het goed zitten downunder. “Ik heb mij goed kunnen voorbereiden tijdens de quarantaine”, vertelt Goffin aan Tennisplaza. “Ik kon twee uur per dag trainen en dat op de site van de Australian Open mét de officiële ballen van het toernooi.”

Bovendien is Goffin tevreden van het niveau dat hij behaalt. “Ik sta aan het begin van een nieuw seizoen en er zijn dingen veranderd voor mij, dus ik leg mijzelf geen specifieke verwachtingen op. Ik verwacht niet dat het allemaal vanzelf zal gaan, elke wedstrijd wordt een gevecht. Ik heb er alleszins goede hoop op.”

De quarantaine is eindelijk voorbij. “Zaterdag om 7u30 zat mijn quarantaine erop. Die dag zijn we gaan wandelen en ‘s avonds zijn we op restaurant geweest. In quarantaine gaan, was een opgave, maar het was de moeite waard. Nu kunnen we terug vrij bewegen en doen wat we deden voor de pandemie.”

Goffin is in de eerste ronde van Great Ocean Road Open vrij. Daarna wacht Carlos Alcaraz. Hij liet zich in de kwalificaties van de Australian Open alvast opmerken. “Wordt hij de nieuwe Nadal genoemd? Ik ken hem niet, maar heb zijn resultaten wel al wat gevolgd. Hij liet al zien dat hij kan tennissen, maar hij komt uit een strikte quarantaine en heeft niet veel kunnen trainen.”