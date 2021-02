Alison Van Uytvanck uitgeschakeld na pak rammel van Muguruza

Onze landgenote kreeg in de tweede ronde in Melbourne er stevig van langs van Garbine Muguruza. Van Uytvanck verloor met 6-2 en 6-0 van de nummer 15 van de WTA-lijst.

Van Uytvanck had de eerste ronde vlot overleefd tegen de Taiwanese Hsieh, maar kreeg deze keer zelf ervan langs. De wedstrijd duurde amper 54 minuten.

Vorig jaar speelde Muguruza nog de finale van de Australian Open.

➡️ R3@GarbiMuguruza heads to the next round at #YarraValleyWTA!



Defeats Van Uytvanck 6-2, 6-0 in 49 minutes. pic.twitter.com/8HpjuRfB2b