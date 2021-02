Alison Van Uytvanck overtuigt in Melbourne, ook Greet Minnen wint in twee sets

In tegenstelling tot Ysaline Bonaventure hebben Alison Van Uytvanck en Greet Minnen zich wel geplaatst voor de tweede ronde van de Yarra Valley Classic. Dat is een toernooi in Melbourne dat dient als voorbereiding op de Australian Open.

Vooral Alison Van Uytvanck stond op papier toch voor een niet te onderschatten opgave. Van Uytvanck is het nummer 65 op de wereldranglijst, haar opponente Hsieh Su-Wei staat 68ste. Wie een spannende wedstrijd had verwacht, kwam bedrogen uit. Van Uytvanck maakte er korte metten mee. De eerste vier spelletjes nam Van Uytvanck meteen voor haar rekening mee. Dat Hsieh haar volgende twee opslagspelletjes wist te behouden, was dan geen erg meer. Na nog twee breakpunten weg te werken, rijfde Van Uytvanck de eerste set binnen. Nadien keek ze niet meer om. Zeker omdat Hsieh de kansen die ze kreeg niet benutte, werd het nog een afstraffing. Van Uytvanck triomfeerde met 6-2 en 6-0. MINNEN HAALT ACHTERSTAND OP IN OPENINGSSET Haar beloning: een ontmoeting met Garbiñe Muguruza in de tweede ronde. Dat station heeft dus ook Greet Minnen bereikt, al kreeg zij iets meer weerwerk van Olga Danilović. Minnen kwam zelfs 1-3 achter, maar boog die achterstand om in 6-4-setwinst. Die cijfers prijkten ook op het scorebord in set twee nadat Minnen haar vierde matchbal benutte. Tweemaal 6-4 dus.