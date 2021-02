🎥 Djokovic ontspant zich op strand in aanloop naar Australian Open maar gaat de mist in bij trucje footvolley

De quarantaineperiode is voor de meeste spelers voorbij. Tijd voor ontspanning denkt Novak Djokovic en gelijk heeft hij. Die zoekt de nummer 1 van de wereld op het strand. Hij liet het tennis even voor wat het was en waagde zich aan een partijtje futvolley.

Bij footvolley worden de aspecten van beachvolleybal en voetbal gecombineerd. Het vindt dus plaats op het strand en het veld wordt opgedeeld zoals dat in het beachvolley het geval is. Wel wordt er met een echte voetbal gespeeld en mag deze niet met de handen aangeraakt worden. Bij de ATP Tour momenteerden ze een leuk filmpje. Eerst lieten ze een actie zien van Natalia Guitler, een Braziliaanse ster uit het footvolley, waarbij ze met een retro de bal spectaculaire over het trapt. Vervolgens tonen ze ook wat Djokovic presteerde. De nummer 1 van de wereld in het tennis kopt de bal van kortbij nogal knullig in het net. Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door ATP Tour (@atptour) Waarna op de achtergrond een schaterlach te horen is. "Het is bevestigd: Novak Djokovic is niet de volgende Natalia Guitler", schrijven ze bij de post op Instagram. Gelukkig kan hij met een tennisbal wel beter overweg.