Ysaline Bonaventure niet opgewassen tegen Amerikaanse en ligt er meteen uit op Yarra Valley Classic

Er is nog wat werk aan de winkel voor Ysaline Bonaventure om echt klaar te geraken voor de Australian Open. Bonaventure zal als 'lucky loser' deelnemen op de Grand Slam. Op de Yarra Valley Classic, een voorberedingstoernooi, werd onze landgenote meteen uitgeschakeld.

Helemaal onlogisch is die nederlaag niet. Bonaventure moest het als nummer 123 van de wereld opnemen tegen het nummer 46, Danielle Collins. Die staat bekend voor haar gedreven attitude op de baan en kon ook al snel een kloofje maken. Bonaventure leek bij 3-1 nog even terug te knokken, maar Collins liep toch weer verder weg.

Iets meer evenwicht toch wel in de tweede set. De eerste zes spelletjes waren nog evenredig verdeeld. Hierna volgden ook drie spannende games. Het werd net niet voor Bonaventure in deze spelletjes. Telkens was het Collins die nipt aan het langste eind trok. Dat kon Bonaventure zich niet permitteren, waardoor de nederlaag onafwendbaar was. Collins stak met tweemaal 6-3 de overwinning op zak.