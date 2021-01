Ook Wawrinka kreeg te maken met coronavirus: "Heb me echt slecht gevoeld"

Stan Wawrinka won in 2014 de Australian Open maar haalt de laatste jaren niet meer zijn topniveau. In 2021 zal zijn start ook lastig worden aangezien hij eind 2020 nog besmet was met het coronavirus.

Dat deed de Zwitser uit de doeken bij de Australische sportkrant Herald Sun. "Ik heb me echt slecht gevoeld de eerste dagen en probeer nu opnieuw in vorm te geraken", klinkt het bij Wawrinka.

Het seizoen is nog maar pas begonnen maar tennissers zitten ook in de winter niet stil. Ze bouwen hun vormpeil op om er meteen te staan op de Australian Open. Maar dat opbouwen van het vormpeil viel voor Wawrinka in het water.

"Ik testte positief tijdens de kerstperiode en bleef meer dan 10 dagen in zelfisolatie. Al het werk dat ik daarvoor had gedaan, was verloren. Ik heb me wekenlang elke dag enorm moe gevoeld", getuigt hij.

Wawrinka hoopt dat hij op de Australian Open zonder al te grote problemen kan spelen maar hij blijft op zijn hoede. "Het virus kan een serieuze impact hebben", besluit hij.