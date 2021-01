Flipkens moet WTA-toernooi in Melbourne laten passeren door enkelblessure

Kirsten Flipkens zal niet deelnemen aan het WTA-tennistoernooi van Melbourne. Onze landgenote heeft nog te veel last van een enkelblessure die ze in het begin van het jaar opliep in Abu Dhabi.

De WTA Yara Classic is een voorbereidingstoernooit op de Australian Open. Het grandslamtoernooi start op maandag 8 februari. Maar dat toernooi in Melbourne zal dus zonder Kirsten Flipkens zijn. "Het maakte me droevig om te moeten aankondigen dat ik me moet terugtrekken uit de Yara Valley Classic. De voorbije twee weken verliep alles zeer moeizaam. Ik zat in zelfisolatie en de revalidatie was zeer beperkt. Ik deed alles wat ik kon, maar het is niet gelukt om volledig fit te zijn", klinkt het bericht op Instagram. Aan het WTA-500 toernooi zal ook nummer 1 van de wereld Ashleigh Barty deelnemen, net als Serena Williams en Sofia Kenin. Vanuit het Belgische kamp staan Van Uytvanck, Minnen en Bonaventure op de tabel.