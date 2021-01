Australian Open pakt uit met 30.000 toeschouwers per dag

Het nieuwe tennisjaar opent op 8 februari met de Australian Open en dat zal met heel wat publiek zijn.

Dankzij een heel strenge lockdown wist Australië het coronavirus helemaal meester te kunnen. Dat heeft ook zijn gevolgen voor het tennis. De Australian Open kreeg de toelating om maar liefst 30.000 toeschouwers per dag te ontvangen.

De Australian Open gaan op 8 februari van start en zijn het eerste grandslamtoernooi van het jaar. Normaal komen er elke dag 60.000 toeschouwers, nu wordt dat beperkt tot de helft.

"In totaal zullen we in 14 dagen ongeveer 390.000 toeschouwers ontvangen in Melbourne Park", zegt de plaatselijke minister van Sport Martin Pakula. "Het wordt niet hetzelfde als de voorbije jaren, maar het wordt wel een van de grootste evenementen met publiek in vele maanden."