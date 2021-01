David Goffin wil in topvorm naar de Olympische Spelen, maar heeft ook nog andere doelen dit seizoen: "Wil opnieuw in de top 10 staan"

Binnenkort staat met de Australian Open het eerste grandslamtoernooi van het seizoen op het programma. Het wordt onder meer uitkijken naar David Goffin, die na een iets minder seizoen opnieuw een gooi wil doen naar de top 10.

David Goffin vertelde het in een interview bij Sporza. "Het zou mooi zijn als ik opnieuw naar de top 10 zou kunnen. Ik heb nog niet echt doelen, want het belangrijkste is dat ik het tennisplezier en de vechtlust terug kan vinden", legde Goffin uit.

Toch heeft onze landgenoot één groot doel voor ogen: de Olympische Spelen. "Ik hou van Tokio. Ik zal er alles aan doen om in topvorm aan de Olympische Spelen te kunnen beginnen. Je land mogen vertegenwoordigen en iets winnen voor je land zou zeer mooi zijn."