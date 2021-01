🎥 Kimmer Coppejans toont hoe hij zich in volledige quarantaine aan het voorbereiden is op de Australian Open

Voor heel wat tennissers is het een moeilijke voorbereiding op de Australian Open. Door besmettingen op hun vliegtuigen naar Australië moeten ze namelijk in volledige quarantaine en krijgen ze dus geen kans om buiten te trainen op de tennisvelden.

Eén van de tennissers die in een volledige quarantaine zit, is Kimmer Coppejans. Er was een coronabesmetting op het vliegtuig van onze landgenoot en dus mag hij niet enkele uren naar buiten om te treinen.

Coppejans gaat er echter creatief mee om, want hij heeft verschillende oefeningen in elkaar gestoken die hij op zijn kamer kan doen. Trainen met de bal gaat uiteraard niet, maar toch probeert hij zich fysiek klaar te stomen voor het Grandslamtoernooi. Coppejans toonde zelf de beelden via Instagram.