Trainer Goffin houdt het bij beschaafde 'viering' van einde quarantaine: "Spelers niet populair bij Australische bevolking"

Met de Australian Open komt het eerste grandslamtoernooi eraan en het is afwachten hoe David Goffin het daar gaat doen. Hij zit momenteel in quarantaine, maar niet in een strikte zelfisolatie zoals veel van zijn collega's. Bovendien is de quarantaineperiode van Goffin bijna afgelopen.

Wat kan Goffin momenteel eigenlijk doen in Australië? "We mogen 5 uur per dag buiten", vertelt zijn coach Germain Gigounon aan onder meer Sporza. "Van die 5 uur traint Goffin 2 uur op het terrein met de Bulgaar Grigor Dimitrov. Er wordt op onze deur geklopt, waarna we meteen naar beneden gaan en in een auto gezet worden. We zien bijna geen andere mensen."

Dat is het dus wat outdoor training betreft. Wat met indoor training? "Davids kamer komt uit op die van zijn conditiecoach Fabien Bertrand. Daar kan hij op de fiets rijden en heeft hij materiaal om spieroefeningen te doen."

NIET IN TRAININGSPAK GAAN WANDELEN

Binnen vier dagen is het gedaan met de quarantaine. Gaan Goffin en zijn coach dat vieren? "We zullen op restaurant gaan en wat gaan wandelen. Maar niet in een trainingspak, want de spelers zijn hier niet al te populair bij de Australische bevolking."

Aparte omstandigheden, maar het is vooral uitkijken naar wat de samenwerking Goffin - Gigounon gaat geven. Voor die laatste is dit het eerste jaar als coach van Goffin. "Ik wil nu nog geen doelstellingen uitspreken. Maar als David goed is, behoort hij tot de 10 beste spelers van de wereld."