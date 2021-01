Ruben Bemelmans nog niet op toerental: tegenvaller in Quimper

Eerder deze maand kon Ruben Bemelmans zich niet plaatsen voor de Australian Open. Tot daar aan toe. Dat hij ook op de challenger van Quimper niet op de hoofdtabel geraakt, is al meer een teken aan de wand. Ook zijn tweede wedstrijd uit 2021 verloor hij.

Als derde reekshoofd in het kwalificatietornooi in Quimper mocht Bemelmans nochtans wel hopen op op een plek op de hoofdtabel, maar op het terrein bleek die hoop niet realistisch. De Fransman Manuel Guinard had na 43 minuten tennis de eerste set beet.

Er volgde geen beterschap bij Bemelmans, integendeel. In de tweede set keek onze landgenoot aan tegen een verschil van twee breaks. Zo draaide het niet uit op een overwinning, maar op een heldere nederlaag. Na ruim een uur en tien minuten was Guinard al zeker van de zege: met 6-3 en 6-2 spraken de cijfers duidelijk in zijn voordeel.