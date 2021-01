Laatste sprankel hoop nu ook weg: Andy Murray gaat niet meedoen aan de Australian Open

Geen Australian Open dit jaar voor Andy Murray. Dat lag ook in de lijn van de verwachtingen en is nu helemaal zeker. Murray heeft op het verkeerde moment het coronavirus opgelopen. De autoriteiten staan geen versoepelingen toe, waardoor Murray deelname aan de Grand Slam kan vergeten.

De deelnemers aan de Australian Open werden met chartervluchten overgevlogen naar Australië, waar ze dan eerst twee weken in quarantaine moesten. Voor de ene speler of speelster is die quarantaine al steviger dan voor de andere.

In elk geval kon Murray niet meegaan met zo'n chartervlucht omdat toen bij hem het coronavirus werd vastgesteld. Inmiddels is de Schot wel verlost van het virus, maar er kan nu geen nieuwe vlucht ingelast worden. Dat staan de Australische autoriteiten niet toe.

OVERLEG TEVERGEEFS

Overleg tussen die instanties en het team van Andy Murray heeft geen zoden aan de dijk gebracht. De eerste Grand Slam van het seizoen ziet Murray aan zijn neus voorbijgaan.