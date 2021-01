Pandemie al voor tweede jaar op rij spelbreker voor toernooi dat in april moest plaatsvinden, wel twee nieuwe toernooien

De coronapandemie blijft een hevige invloed uitoefenen op de tenniskalender. Er is een toernooi weggevallen in het mannentennis. Het ATP-toernooi van Houston kan dit jaar niet doorgaan. Wel komen er twee andere toernooien bij op de kalender.

De ATP, de organisatie die instaat voor de organisatie van de mannentoernooien, is voor de dag gekomen met een herwerkte kalender. Daarop is er geen plaats meer voor het toernooi van Houston, dat normaal moest doorgaan van 5 tot en met 11 april.

Het is al voor het tweede jaar op rij dat er door corona in Houston niet getennist kan worden. Het toernooi in Texas wordt normaal op gravel afgewerkt. De winnaar van de laatste editie is Christian Garin. Tegenover deze afgelasting staat er ook wel goed nieuws.

MARBELLA VERVANGT HOUSTON

Het is immers zo dat er twee 250-toernooien aan de kalender zijn toegevoegd. Van 22 tot 28 februari zijn de tennissers welkom in Singapore voor een toernooi op hardcourt. Ter vervanging van Houston kan er tussen 5 en 11 april op gravel gespeeld worden in Marbella.