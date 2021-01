Opvallend: 28-jarige Belg houdt het voor bekeken als tennisser en gaat aan de slag als trainer van Ysaline Bonaventure

Opvallend nieuws uit de tenniswereld: Arthur De Greef stopt namelijk met tennissen. De 28-jarige De Greef blijft wel in de sport aanwezig, want hij wordt de trainer van Ysaline Bonaventure.

Arthur De Greef is niet langer een tennisser. Enkele weken geleden werkte onze landgenoot nog een kwalificatiewedstrijd af voor de Australian Open, maar deze match verloor hij. Volgens Sporza stond De Greef op de 338e plaats op de ATP-ranking.

De Greef blijft wel in de tenniswereld actief, want hij gaat aan de slag als coach van Ysaline Bonaventure. Zij staat op de 123ste plaats op de WTA-ranking. Daarnaast heeft De Greef samen met zijn vader de tennisclub TC Géronsart in Namen overgenomen.