Australian Open: twee deelnemers hebben zeker Covid-19, muizen-verhaal (en kritiek) voor Putintseva nog niet voorbij

Een dag na de tegenstrijdige berichtgeving is er duidelijkheid: twee deelnemers aan de Australian Open hebben inmiddels wel degelijk het coronavirus opgelopen. Ondertussen kampt Yulia Putintseva tijdens haar quarantaine met heel andere problemen.

De gezondheidsdiensten van de staat Victoria hadden al gemeld dat twee spelers of speelsters positief getest hadden. Dat werd later tegengesproken door de organisatie van de Australian Open. Nu heeft minister Lisa Neville aangekondigd dat twee deelnemers aan het toernooi effectief het virus hebben opgelopen.

Het is niet meteen duidelijk of het dan om die oude gevallen gaat of om nieuwe positieve coronatesten. Volgens toernooidirecteur Craig Tiley is het inderdaad oud nieuws en bestaat er geen risico op verdere verspreiding van het virus. Bij de Australian Open lijken ze er alles aan willen doen om berichtgeving dat het toernooi op de helling kan brengen in de kiem te smoren.

Different room same story🤦🏼‍♀️ wanted to go to sleep but noooope! pic.twitter.com/REZu1LqDMv — Yulia Putintseva (@PutintsevaYulia) January 19, 2021

Yulia Putintseva heeft het coronavirus niet, maar is wel één van de speelsters in een strikte quarantaine. Ze had eerder al last van een muis op haar kamer. Ze kreeg inmiddels een andere hotelkamer maar... ook daar zitten muizen. Putintseva uitte haar ongeloof op sociale media, maar minister Neville vermoedt dat de speelster de muizen voedert.