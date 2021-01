Australian Open staat achter privileges voor de top, Djokovic verdedigt zich tegen kritiek: "Gebruik ze om hulp te bieden"

Een opvallend beeld de laatste dagen was dat van Novak Djokovic die op het terras van zijn hotelkamer een balletje ging slagen in blote bast. Dat staat in schril contrast met sommige andere spelers en speelsters die twee weken lang hun kamer niet uit mogen.

Zelfs ten tijde van quarantainetoestanden en coronaregels mogen sommigen dus wat meer dan anderen. Craig Tiley, toernooidirecteur van de Australian Open, staat achter die privileges voor bepaalde toppers. "Behoor je tot de top, dan heb je recht tot een betere deal", redeneert Tiley. Op sociale media heeft Djokovic ook al gereageerd. "Ik geef echt om de andere spelers en versta wie groter en beter wordt en waarom. Ik heb hard gewerkt om mijn privileges te verdienen. Ik gebruik ze om hulp te bieden waar dat kan en waar dat nodig is", aldus de Serviër. pic.twitter.com/YbGDYWL7Yf — Novak Djokovic (@DjokerNole) January 20, 2021 "Ik kies er altijd voor om iets te doen wat hulpvol kan zijn, ondanks de uitdagende gevolgen en de misverstanden", vervolgt Djokovic. "Er is de indruk ontstaan dat spelers, inclusief mezelf, ondankbaar zijn. Ik weet hoeveel spelers wel degelijk dankbaar zijn. In een e-mail met Tiley heb ik gebrainstormd over potentiële verbetering voor spelers die in volledige lockdown zitten. Ik kijk er naar uit om mijn collega's te zien in Melbourne"