🎥 Mertens dankbaar dat ze weer in Melbourne is, andere speelsters blijven onder andere op TikTok creatief bezig

Het hoeft geen betoog dat de Australian Open Elise Mertens nauw aan het hart ligt. Ze leverde daar in 2018 haar beste prestatie ooit op een Grand Slam in het enkelspel door de halve finales te bereiken. "Ik ben dankbaar dat ik weer in Melbourne ben. Australië zal altijd een speciaal plekje hebben in mijn hart", schrijft ze op Twitter. Met bijhorende foto van zichzelf op één van de tennisbanen.

Thankful to be back in Melbourne @AustralianOpen Australia always has a special place in my heart ♥️ But beyond grateful for those who have worked so hard and sacrificed a lot to give us an opportunity to compete 🙏 pic.twitter.com/QuJsUyDmIr