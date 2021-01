Wat is het nu juist? 'Bij coronagevallen op Australische vluchten geen enkele speler'

Even leek de Australian Open op de helling komen te staan na beweringen van de gezondheidsdiensten van de staat Victoria. Die lieten weten dat twee spelers positief getest hadden op Covid-19. De organisatie van de Australian Open spreekt dat formeel tegen.

Heel wat tegenstrijdige berichtgeving dus over wat er nu juist aan de hand is. Toernooidirecteur Craig Tiley blijft er echter bij: geen enkele speler die deelneemt aan de Australian Open heeft voorlopig positief getest. Tot de in totaal zeven besmette mensen die op de chartervluchten naar Australië zaten behoort dus geen speler.

Zes coronabesmettingen werden vastgesteld bij de entourage van spelers en daarnaast testte ook nog één vluchtbegeleider positief. Wie op een vliegtuig zat waar iemand aanwezig was die het coronavirus heeft opgelopen, is nu genoodzaakt zich te houden aan een strikte quarantaine.

STRIKTE QUARANTAINES BLIJVEN

Daar was al veel discussie over, maar wat dat betreft kan er zeker geen sprake zijn van versoepelingen, laat Tiley weten. Eén van de spelers die voorlopig zijn hotelkamer niet uit mag is Kimmer Coppejans.