🎥 Creativiteit in quarantaine ten top: tennisspeelsters dagen elkaar uit met oefening om horendol van te worden

Wel kunnen ze met berichten te sturen mekaar stimuleren. Dat doen alvast de Oekraïense Marta Kostyuk en de Russische Anastasia Potapova. Dat zijn niet 's werelds meest bekende speelsters, maar ze mogen wel een prijs krijgen voor hun creativiteit.

Het was Potapova die op de vierde dag van de quarantaine met een bepaalde oefening voor de dag kwam: je in de vorm van een acht bewegen tussen twee op de grond liggende tennisballen om het voetenwerk te trainen. Een oefening waar je horendol van kan worden als je die lang moet aanhouden.

Right,day 4...@marta_kostyuk you said you wanna be next 😉 #QuarantineLife pic.twitter.com/W6jSp6Vi4k