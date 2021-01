Voor één speelster is quarantaine nog erger, Flipkens reageert al grappend: "Je hebt tenminste een vriend"

Spelers en speelsters wisten dat ze in aanloop naar de Australian Open in quarantaine gingen. Dat was wel met de gedachte dat ze konden blijven trainen en dat valt nu weg voor sommigen. Ook voor Yulia Putintsteva. Ze heeft dan ook nog het gezelschap van een beestje dat ze niet zo graag heeft.

Putintseva heeft een filmpje op haar sociale media geplaatst waaruit blijkt dat er een muis op haar hotelkamer zit. De Kazachse tennisspeelster is niet zo'n fan van het diertje. "Ik heb al twee uur geprobeerd om van hotelkamer te veranderen! En niemand kan komen helpen door een quarantainesituatie!"

Ook Kirsten Flipkens heeft het filmpje zien passeren en onze landgenote vond het best grappig. "Je hebt tenminste een vriend", grapt Flipkens, ook een verwijzing natuurlijk naar zovele speelsters die in quarantaine zitten.

At least you have a friend 😅 — Kirsten Flipkens (@FlipperKF) January 17, 2021

Daar heb je dan ook nog een gradatie in. Omdat op bepaalde vluchten enkele mensen positief waren, mag iedereen die op die vlucht zat de komende weken de kamer niet uit. "Waarom heeft niemand ons verteld dat als één persoon op de vlucht positief is dat dan iedereen op dat vliegtuig dan in isolatie moet? Anders had ik wel twee keer nagedacht vooraleer ik naar hier kwam", aldus Putintseva.