Kirsten Flipkens zat niet op één van de "besmette" vliegtuigen, maar: "Twee weken in een hotelkamer zonder enige training is krankzinnig"

Kirsten Flipkens zat niet op één van de "besmette" vliegtuigen, maar op Twitter legt ze uit dat het krankzinnig is om twee weken in een hotelkamer te moeten zitten zonder dat je kan trainen voor de Australian Open.

No I am not (for now as we await our result) on one the 'infected planes' but it is fair to say that or everyone should quarantaine for 2 weeks or Aus Open should be pushed back by a week.. 2 weeks in a hotel room without any practice is insane for those players