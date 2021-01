Ysaline Bonaventure mag ondanks nederlaag toch ook nog naar hoofdtabel Australian Open

Met Ysaline Bonaventure is er een derde deelnemer met Belgische nationaliteit die zich tot op de hoofdtabel van de Australian Open gewerkt heeft via de kwalificaties. Hoewel zij haar derde kwalificatiematch verloor, mag ze toch naar de eerste ronde.

Ook Greet Minnen en Kimmer Coppejans plaatsten zich via de kwalificaties voor de hoofdtabel van de Australian Open. Zij deden dat wel door drie kwalificatiematchen te winnen. Bonaventure won haar eerste twee wedstrijden, maar verloor vervolgens Valeria Savinykh. De Russin was met 6-4 en 7-5.

LUCKY

Het geluk lacht Bonaventure echter toe. Door het forfait van een andere speelster werd onze landgenote door de organisatie opgepikt. Zij zat in een groep speelsters die in aanmerking kwamen om als 'lucky loser' alsnog de hoofdtabel te halen en dat is effectief het geval voor Bonaventure.

Ook voor Bonaventure is het nu uitkijken naar de loting voor de Australian Open. Zij mag zich nu opmaken voor een trip naar Australië, met de bijhorende quarantaineperiode van twee weken, voorafgaand aan de eerste Grand Slam van het jaar.