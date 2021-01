Is Andy Murray er dan toch niet bij op de Australian Open? Brit is besmet met het coronavirus

Pech voor Andy Murray. De Britse tennisser heeft namelijk positief getest op het coronavirus. Zo lijkt zijn deelname aan de Australian Open in gevaar te komen, want het Grandslamtoernooi staat binnen enkele weken op het programma.

De tennissers die deelnemen aan de Australian Open moeten eerst twee weken in quarantaine, maar is het wel mogelijk voor Andy Murray? Volgens Sporza heeft de Brit namelijk positief getest op het coronavirus.

Murray is de nummer 122 van de wereld, waardoor hij normaal gezien dus niet rechtstreeks geplaatst was voor de Australian Open. Hij kreeg echter een wildcard, maar de vraag is nu of hij op tijd hersteld zal zijn.