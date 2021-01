Greet Minnen wint ook derde wedstrijd en plaatst zich zo voor de hoofdtabel van de Australian Open

Greet Minnen is erin geslaagd al haar drie wedstrijden te winnen in de kwalificaties voor de Australian Open. Haar laatste wedstrijd won ze in drie sets van Varvara Lepchenko. Het werd 6-2, 3-6 en 6-4.

Greet Minnen heeft zich geplaatst voor de hoofdtabel van de Australian Open. Onze landgenote moest het in haar laatste ronde opnemen tegen Varvara Lepchenko, de nummer 181 van de wereld, terwijl Minnen zelf de nummer 110 van de wereld is. Een haalbare kaart dus voor Minnen, maar het werd toch nog even spannend. Ze haalde het uiteindelijk wel in drie sets. Het werd 6-2, 3-6 en 6-4. Zo is Minnen binnenkort al zeker te zien op de Australian Open en volgens Sporza zouden daar ook nog Kimmer Coppejans, Ysaline Bonaventure en Maryna Zanevska kunnen bijkomen.