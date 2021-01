Minnen en Coppejans klaren de klus in twee sets en staan op één zege van hoofdtabel Australian Open

Greet Minnen en Kimmer Coppejans zijn voorlopig op geen misstap te betrappen in het kwalificatietoernooi van de Australian Open. Net als hun eerste partij wonnen ze ook hun tweede duel in Abu Dhabi zonder één set in te leveren.

Beiden staan dus op één zege van de hoofdtabel. Minnen werd wel op de proef gesteld door de Paraguyaaanse Cepede Royg, het nummer 175 van de wereld. Greet Minnen (WTA-110) bleek aan het einde van elke set toch ietsje beter te doen en dat was voldoende om zich te plaatsen voor de laatste kwalificatieronde. Het werd 7-5 en 6-4.

COPPEJANS PAKT REVANCHE VOOR DE GREEF

Kimmer Coppejans nam revanche voor zijn landgenoot Arthur De Greef, want die had verloren van de Egyptenaar Safwat. Dat was nu de tegenstander van Coppejans. Safwat moest toestaan dat Coppejans van 2-2 naar 5-2 ging. Er kwam nog wel een kans op een rebreak, maar Coppejans serveerde de set desalniettemin uit.

In de tweede set vielen er drie breaks te noteren. Twee in het voordeel van Coppejans, één in het voordel van Safwat. Coppejans was zo wel op weg naar de overwinning en liet die niet meer uit handen glippen. Coppejans haalde het met 6-3 en 6-4.