David Goffin loopt een eerste finale mis: "Ik had alles in handen om te winnen"

Het eerste toernooi van het jaar heeft dan toch geen eerste finale opgeleverd voor David Goffin. Na een paar overtuigende zeges mocht Goffin met vertrouwen aan zijn halve finale beginnen. Alex de Minaur uit Australië bleek toch te sterk.

Het werd een nederlaag in drie sets voor onze landgenoot. "Het is heel jammer, want ik had alles in handen om de partij te winnen", reageert Goffin. HIj kwam vervolgens nog eens terug op het hele wedstrijdverloop. "Ik begon niet goed aan de wedstrijd. Dat was wel het geval in mijn vorige wedstrijden hier in Antalya."

Zo is het belang van een goede start nog eens onderstreept. Zo moest Goffin de eerste set aan zijn tegenstander laten. "Nadien krikte ik mijn niveau op. Ik kwam offensiever voor de dag, terwijl hij vooral voorzichtig was. Hij counterde en kende meeval bij enkele lobballen. Zo kon hij afstand nemen."