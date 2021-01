Bonaventure en Zanevska pakken uit met klinkende zeges in kwalificaties Australian Open, Benoit daarentegen verliest

Ysaline Bonaventure en Maryna Zanevska zorgden ervoor dat het aantal Belgen dat op één zege van de hoofdtabel van de Australian Open staat verdubbeld is. Voordien plaatste Minnen zich al voor de laatste kwalificatieronde en Coppejans deed dat bij de mannen.

Bonaventure en Zanevska staan nu dus ook op één zege van de kwalificatie nadat ze hun tweede match overtuigend wisten te winnen. Bonaventure pakte nog het meest uit: bij 1-1 won zij tegen Lottner zes games op rij. Daar breidde ze dan nog een break aan vast in de tweede set, na twee zeer spannende games naar zich toe te trekken. Eindstand: 6-1 en 6-3 voor Bonaventure.

ZANEVSKA BLIJFT VERBAZEN

Maryna Zanevska verbaasde al door haar eerste match in Abu Dhabi zo vlot te winnen en dat deed ze nog een keer fijntjes over. Door de eerste vier spelletjes te winnen zette ze meteen de toon. In de tweede set maakte onze landgenote dan weer het verschil in het tweede deel. Zo geraakte ze aan cijfers als 6-2 en 6-3.

Marie Benoit werkte haar eerste kwalificatietoernooi voor een Grand Slam af. Haar zege in de vorige wedstrijd was al een succes. Dat kon ze echter niet herhalen tegen de Italiaanse Cocciaretto. Al was het wel spannend. Cocciaretto kon maar net een derde set vermijden en won met 6-2 en 7-6 (7/2).