Wisselend succes voor Greet Minnen en Ruben Bemelmans tegen Australiërs in kwalificaties Australian Open

Met Greet Minnen en Ruben Bemelmans zijn opnieuw twee Belgen in actie gekomen in de kwalificaties van de Australian Open. Beiden stonden ze tegenover iemand met de Australische nationaliteit. Minnen kon zegevieren, Bemelmans niet.

Minnen had een uur en een kwartier nodig om af te rekenen met Alexandra Bozovic. Die hield in de eerste vier games nog gelijke tred. Nadien had Minnen het betere van het spel en stond ze er ook op de belangrijke punten. Zo werd de eerste set beslecht in haar voordeel.

MINNEN SCHIET OP TIJD WAKKER

Bozovic beet in het begin van set twee op de tanden om aan te klampen en ging bij 3-3 zelfs door de opslag van Minnen. Dat was voor onze landgenote het sein om opnieuw wakker te schieten. Via drie gewonnen games op rij maakte Minnen het alsnog in twee sets af met 6-3 en 6-4.

Ruben Bemelmans moest het in zijn kwalificatiematch opnemen tegen Andrew Harris. Drie breaks werden in de eerste set genoteerd. Eentje in het voordeel van Bemelmans, twee in dat van Harris. Bemelmans zag in de tweede set een 3-5-voorsprong verloren gaan, maar pakte de set alsnog. Harris trok vervolgens het laken toch weer naar zich toe en haalde het met 6-4, 5-7 en 6-3.