Na Bonaventure en Minnen nog een derde Belgische naar tweede kwalificatieronde Australian Open

De Belgische dames doen het voorlopig goed in de kwalificaties van de Australian Open. Van Minnen en Bonaventure verwachten we het meest en zij plaatsten zich ook voor de tweede kwalificatieronde. Ook Maryna Zanevska slaagde hier in.

Zanevska was als nummer 252 van de wereld underdog tegen Laura Iona Paar, het nummer 193 van de WTA-ranking. Desondanks was het niet de Roemeense, maar wel onze landgenote die de lakens uitdeelde. Van 1-1 ging het naar 4-1: dat was al een eerste indicatie van welke kant het zou uitgaan. HAAST IDENTIEK SCENARIO Er volgden nog twee zeer felbevochten games in de eerste set. Beide speelsters wonnen er daar eentje van, dat volstond voor Zanevska om haar bonus te behouden. Haast identiek hetzelfde scenario voltrok zich in de tweede set. Opnieuw pakte Zanevska bij 1-1 drie spelletjes op rij. Er was wel één verschil: Zanevska bleef nog meer de druk opvoeren en smeerde haar opponente nog een extra break aan. Met 6-3 en 6-2 wist Zanevska zich verrassend vlot te kwalificeren.