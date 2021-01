Flipkens geeft nieuwe update en blijft strijdvaardig ondanks ernstige blessure: "Het doel is de Australian Open halen"

Kirsten Flipkens blesseerde zich op de Abu Dhabi Open aan haar enkel. Hierdoor moest onze landgenote opgeven tegen Sofia Kenin terwijl ze aan de leiding lag. Het is geen blessure waar je zomaar wel eventjes van herstelt. Flipkens is onzeker voor Melbourne.

Op haar Instagrampagina geeft Flipkens een nieuwe update. "Ik heb gisteren een MRI en X-Ray laten nemen. Naast wat verstrekkingen en oedeem heb ik een lateraal bandletsel. Ik ben al aan mijn revalidatie begonnen hier in Abu Dhabi met behandelingen door de physio, lichte bewegingen, aquajogging."

Kortom: ze doet wat ze kan, maar ideaal is het niet. "Het is niet de start van het seizoen die ik in gedachten had, na een geweldig tussenseizoen. Ik ga alles doen wat in mijn macht ligt om zo snel mogelijk te herstellen", besluit Flipkens.

De eerste Grand Slam van het jaar wil ze zeker niet missen, ook al bestaat daar dus geen zekerheid over. "Het doel is om de Australian Open te halen."