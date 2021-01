David Goffin kent voor tweede wedstrijd op rij amper zorgen en staat in halve finales in Antalya

David Goffin trekt de goede lijn door in Antalya. Hij zit nu al bij de laatste vier. In de kwartfinales kon de Italiaan Stefano Travaglia hem weinig in de weg leggen. Goffin gunde zijn opponent amper vijf spelletjes. Ook in zijn vorige wedstrijd was Goffin al oppermachtig.

Het was nochtans zo moeizaam begonnen in Antalya, met die wedstrijd tegen Herbert, waarin Goffin op de rand van de uitschakeling stond. Goffin overleefde vijf matchballen en won alsnog, wat hem duidelijk een boost gaf. In de volgende ronde kon de Spanjaard Kuhn hem amper twee spelletjes afpakken en Travaglia kende niet veel meer succes. Travaglia, het nummer 75 van de wereld, kon in de eerste set nog wel drie games sprokkelen. Desalniettemin rijfde Goffin, de nummer 16 op de ATP-ranking, dus die set binnen en bleef hij nadien ook zijn greep op de wedstrijd houden. RUIM UURTJE TENNIS In de tweede set kwam er een verschil van twee breaks op het scorebord. Met 6-3 en 6-2 klaarde Goffin de klus in ruim een uur.