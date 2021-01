Alle Belgen hebben nu eerste kwalificatiematch gespeeld: Salden sneuvelt, andere landgenote wel naar volgende ronde

Heel wat Belgen komen in actie op de kwalificaties voor de Australian Open. Ook Lara Salden en Marie Benoit hebben nu hun eerste kwalificatiematch afgewerkt. Benoit won, Salden verloor. Zo scoren de Belgische dames een mooie 4 op 5.

Lara Salden zal na haar eerste set tegen Olivia Gadecki, een speelster buiten de top 1000, gedacht hebben dat alles op wieltjes liep. Na de eerste twee games te verliezen had Salden liefst zes spelletjes op rij gewonnen. Desalniettemin sloeg Gadecki terug. Ze maakte het verschil aan het einde van een evenwichtige tweede set.

Salden keek in set drie al snel tegen een ruime achterstand aan. De veer leek gebroken, maar dat was slechts schijn: Salden knokte toch nog terug naar 5-3. Het was echter onvoldoende om de uitschakeling af te wenden. Gadecki was met 2-6, 7-5 en 6-3 te sterk.

STERKE BENOIT

Marie Benoit speelde tegen Seone Mendez dan weer een vlekkeloze partij. In de openingsset won Mendez zelfs geen enkel spelletje. In de tweede set geraakte ze wel tweemaal op het scorebord. Een droge 6-0 en 6-2 dus. Benoit voegt zich zo bij Bonaventure, Minnen en Zanevska. Die drie hadden zich ook al geplaatst voor de tweede kwalificatieronde.