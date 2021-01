Goffin krijgt geen kans om stunt tegen Nadal te herhalen: België valt net uit de boot

Een eerste jammere zaak in het nieuwe tennisseizoen. België, en dus ook David Goffin, zal niet kunnen deelnemen aan de ATP Cup. De ranking van Goffin zelf is net niet goed genoeg om een ticket voor deze landencompetitie af te dwingen.

Om te bepalen welke landen mogen deelnemen aan de ATP Cup, gaat men de ATP-rangschikking af. Elk land dat een speler heeft die hoog genoeg staat, krijgt een ticket. In totaal nemen er twaalf landen deel. Goffin is als best geplaatste Belg de nummer zestien van de wereld.

Net niet goed genoeg dus. Gevolg: België is dit jaar niet bij de deelnemende landen op de ATP Cup. Zonde, want Goffin heeft al een hele goede herinnering aan deze nog jonge competitie. Vorig jaar wist hij er zowaar de maat te nemen van Rafael Nadal.

GEEN NIEUWE TOPAFFICHE

Ook dit jaar had er mits deelname een topaffiche ingezeten. Zowel Djokovic als Nadal zegden immers toe en vertegenwoordigen respectievelijk Servië en Spanje.